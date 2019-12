Calcio Femminile | Milan-Pink Bari rinviata a data da destinarsi

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) La Divisione, a causa della comprovata difficoltà dela raggiungere la sede di gara, ha disposto il rinvio della partita Il match della 9ª giornata di campionato tranon si giocherà a causa della comprovata difficoltà dela raggiungere la sede di gara. Questo quanto deciso dalla Divisione. «Si comunica che la partita, in programma oggi alle 14.30 al Centro Sportivo Vismara dio, è statada. La Divisioneha infatti disposto il rinvio del match a causa della comprovata difficoltà (condizioni climatiche sfavorevoli all’aeroporto pugliese) della società ospite a raggiungere la sede di gara» Leggi sunews24.com

