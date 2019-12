Calabria | denunciate 458 persone per truffa all’Inps | “Malattie | disoccupazione e

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Malattia,e maternità ache in realtà non avevano mai lavorato in quelle società, esistenti solo sulla carta. Un vero e proprio sistema di aziende “fittizie” messo su dariconducibili alla criminalità organizzata con il solo scopo dire l’Inps facendo erogare le indennità previdenziali e assistenziali. Con questa accusa i carabinieri di San Luca, in provincia di Reggio, hanno denunciato 458residenti nella Locride, ritenute responsabili, anche in concorso tra loro, diaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e falsità in scrittura privata. Il danno causato all’erario è stimato in oltre 5 milioni e mezzo di euro. I provvedimenti sono scattati al termine di un’indagine cominciata nel febbraio 2017 e conclusasi a novembre 2019, durante la ...

