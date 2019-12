Cagliari | Pavoletti | «Ho un maialino chiamato Mou»

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) La vita oltre il calcio di Leonardo: l’attaccante delammette di avere un animale domestico piuttosto insolito Leonardoha raccontato nella sua intervista a GQ di avere un animale domestico particolare: un maiale vietnamitaMou. Ma l’allenatore del Tottenham non c’entra: «Mou è il nome che si dà ai maiali vietnamiti. Era uno scricchiolo, ora pesa più di 100 kg. Ci sono affezionato, e lui a me». L’attaccante delrivela che, a dispetto di quanto si possa pensare, Mou è tutt’altro che mansueto: «In giardino abbiamo una casetta di legno. Una sera io ed Eli siamo lì a farci gli occhi dolci finché non sentiamo un rumore tremendo: era Mou che sbatteva la testa sulla porta, voleva entrare, non riconosceva il nostro odore ed era infuriato». Leggi su Calcionews24.com

CagliariPro : Cagliari, rivelazione a sorpresa di Pavoletti: 'Non mi piace giocare a calcio, è solo un lavoro' - yeswepep : RT @simogattok: @Bett_Calcaterra Non ci avrei scommesso un penny. Dopo il Cagliari senza Pavoletti, la Lazio senza Immobile, il Toro senza… - PSandisky : @Eldindonderoela purtroppo con i top players in giallo dopo 4 secondi posti son facile profeta....vi auguro di sdre… -