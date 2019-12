Boxe | Mondiale pesi massimi | quanti soldi hanno guadagnato Joshua e Ruiz? Cifra

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Anthonysi è laureato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO deisconfiggendo AndyJr. ai punti con verdetto unanime. Il britannico si è preso la rivincita sul ring di Diriyah (Arabia Saudita) e ha riscattato la sconfitta che aveva subito sei mesi fa contro il messicano a New York, il 30enne ha impostato un match di grandissimo livello tattico e ha sfoderato tutta la sua tecnica per avere la meglio contro il colosso di Imperial. Il Campione Olimpico di Londra 2012 si riprende le quattro cinture iridate che aveva ceduto sei mesi fa al ribattezzato Destroyer e torna sul tetto del Pianeta dopo aver ceduto lo scettro soltanto momentaneamente. Questa sera si sono affrontati due grandissimi atleti, due pugili professionisti di rango che naturalmente non si sono fronteggiati soltanto per le corone sportive ma anche per avere un determinato riscontro economico. Clash on ...

