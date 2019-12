Bonaccini riempie Piazza Maggiore | Vinta la sfida

agi

(Di sabato 7 dicembre 2019) "Ho pensato che se in politica non rischi, non ci metti la faccia, sia difficile fare passi in avanti. Erano non so quanti anni che non si apriva una campagna elettorale dei partiti di centrosinistra in, abbiamo rischiato e questal'abbiamo". Lo ha detto Stefano, al termine della manifestazione che ha visto migliaia di persone riempire il Crescentone di, a Bologna. Dodicimila secondo gli organizzatori le persone che hanno partecipato all'evento di apertura ufficiale della campagna elettorale del governatore Pd che cerca la riconferma. Riempita dunque la stessache solo tre settimane fa, inaspettatamente, aveva 'lanciato' il movimento delle sardine peraltro presenti, defilate e 'mute' ad ascoltare il comizio del governatore uscente Pd sostenuto da una coalizione di sei liste. Sotto al palco sono comparse bandiere del Pd, ...

