newsmondo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il 29 aprile 2018 si è giocato. I, grazie ai gol di Calhanoglu e Bonaventura,dopo oltre un mese., IL PRECEDENTE DEL 2017/18 Nella stagione 2017/18 iltargato Yonghong Li immette sul mercato ingenti capitali: oltre 200 milioni per portare in rossonero i vari Bonucci, Conti, Rodriguez, Biglia, Kessié, Calhanoglu, Kalinic e André Silva. L’ambiente rossonero è carico ma dopo un buon inizio tra campionato e Europa League il Diavolo incappa in una serie negativa: a fine novembre la società esonera Montella e chiama in Prima Squadra il mister della Primavera Gattuso. Rincorsa al 4° posto La cura del tecnico calabrese, dopo un primo assestamento, sembra dare i risultati sperati: ilprende pochi gol e totalizza tanti punti, fino a portarsi a ridossi dell’ultimo posto utile per la qualificazione ...

infoitsport : Verso Bologna-Milan, Bonaventura: “Dobbiamo dare continuità” - milannewsmondo : Bologna-Milan, penultimo atto: 1-2, i rossoneri tornano alla vittoria - infoitsport : Ibrahimovic: l’unica offerta è quella del Milan, Pioli contro il Bologna opta per… -