Bologna | Ibra rimane il sogno ma il piano B è Kean

(Di sabato 7 dicembre 2019), in cima alla lista dei desideri di Mihajlovic c’èhimovic ma è già pronto unB che si chiamaIl futuro dihimovic è ancora tutto da definire ma lo svedese sembra essere più vicino al Milan che al. Come riporta il Corriere dello Sport è ovvio che Miha ci speri ancora ma serve necessariamente unB. IlB si chiama: mister Mancini gli ha detto che per sperare in una chiamata all’Europeo dovrà giocare con continuità, cosa che non sta facendo all’Everton. Allora il suo agente Raiola potrebbe appunto spinger per farlo tornare in Italia in casadove potrebbe avere più spazio e potrebbe portare qualità nell’attacco degli emiliani. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : '#Ibra? Lo accoglieremmo a braccia aperte' #Bologna, le parole di #Skorupski in conferenza stampa??? - BombeDiVlad : Bologna, è Kean il piano b se Ibra va a Milano - nico42319540 : @_NICK83_ @DiMarzio Eh ma il Bologna è ricco,ibra chiede di più ma al Bologna può andare ahhahahahahaha giornalismo dilettantistico -