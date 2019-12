Bologna | festa studentesca cancellata dopo la denuncia di Pillon Studenti | «Niente

open.online

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ha preso una piega inaspettata laper “L’immacolata Con(trac)cezione”, organizzata da diverse associazioni studentesche – MALA educación, Link, Rethink e Uni LGBTQ – all’Università di. L’evento, una serata («al ritmo di electro-pop irriverente») concepita per sensibilizzare sul tema degli anti-concezionali, doveva svolgersi il 6 dicembre nelle aule universitarie, male proteste di una listavicina a Comunione e Liberazione – e lamediatica del senatore leghista Simone– è stato cancellato. Al suo posto il 7 dicembre glihanno organizzato una sorta di flash mob quando, muniti di sagome rosa a forma di preservativi, hanno «inondato d’irriverenza e favolosità» alcuni angoli dell’Università,aver fatto altrettanto con la bacheca Facebook del ...

matteosalvinimi : Questa non è satira, questa è una vergogna. ?? LINK ?? - Fontana3Lorenzo : Il rispetto c’è per tutti....ma non per i simboli Cattolici. Per i Cattolici solo odio e silenzio!… - MariMario1 : RT @Adri19510: PERCHÉ LE SARDINE POSSONO FARE QUESTI ATTI INSENSATI, MENTRE SALVINI CON UN CROCIFISSO IN MANO VIENE BANDITO????????? Sardin… -