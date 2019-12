Bologna | Bonaccini | “Dicono di voler liberare l’Emilia Romagna | ma noi siamo liberi da 74

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) “Dicono dil’Emilia, ma noigiàda 74 anni, grazie alle lotte e al sangue versato dai nostri padri dei nostri nonni“. Lo ha detto il candidato del Pd Stefano, a, davanti a una piazza Maggiore aaffollata di migliaia di persone. “Ed è grazie a questa libertà, che possono venire oggi a dire queste stupidaggini” L'articolo: “Dicono dil’Emilia, ma noida 74 anni grazie ai nostri padri e ai nostri nonni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

AndreaMarcucci : Quando un Presidente di Regione fa bene il suo lavoro, le piazze sono piene di persone che vogliono la sua rielezio… - marcodimaio : In diretta da Bologna, piazza Maggiore strapiena di gente per sostenere Stefano Bonaccini. Un colpo d'occhio straor… - repubblica : In 6mila per Bonaccini in piazza a Bologna: 'La forza delle persone' [aggiornamento delle 16:46] -