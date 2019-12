Bollette | ecco chi ha diritto al bonus sociale con il nuovo tetto Isee

ilsole24ore

(Di sabato 7 dicembre 2019) L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente ha alzato da 8.107,5 a 8.256 euro la soglia massima dell’indicatore per ottenere lo sconto da applicare sulledi luce, gas e acqua: duecentomila famiglie in più tra i potenziali beneficiari

