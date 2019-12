Bob | Coppa del Mondo Lake Placid 2019 | tra le donne si impone subito Kaillie Humphries

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Si apre con una vittoria la nuova avventura di. Il fenomeno del bob femminile si aggiudica la tappa di apertura delladel-2020: ala nativa di Calgary riesce a conquistare il ventitreesimo successo in carriera nel massimo circuito internazionale, il primo sotto la bandiera statunitense. Ricordiamo infatti che,si è ripresentata in gara dopo un anno di pausa forzata, causata da pesanti dissidi con la federazione canadese, culminati addirittura in una clamorosa rottura che ha portato la trentaquattrenne dell’Alberta a cambiare passaporto, passando a quello americano. Dominio per lei che timbra il miglior tempo in entrambe le run: si assesta al comando dopo la prima, gestisce, addirittura incrementando, con la seconda discesa, chiudendo con il tempo di 1:53.48. Battute le teutoniche, costrette ad arrendersi. Seconda piazza per ...

ComitatoFVG : I pordenonesi Mattia Variola e Costantino Ughi in gara sulla pista dei prossimi Mondiali - ComitatoFVG : Prima delle tre giornate di gara a Altenberg - ComitatoFVG : In gara Costantino Ughi, Mattia Variola, Tania Vicenzino e Giada Andreutti -