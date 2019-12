Black Widow | il nuovo poster dedicato a Natasha

movieplayer

(Di sabato 7 dicembre 2019), il cinecomic in arrivo a maggio, ha unalla protagonista, interpretata da Scarlett Johansson.ha un, diffuso online dopo la presentazione ufficiale all'evento CCXP 2019 in corso nella città di San Paolo, Brasile. L'immagine è un ritratto molto artistico della protagonistaRomanoff, interpretata dall'attrice Scarlett Johansson. Il presidente di Marvel Studios Kevin Feige, salito sul palco dell'evento, ha presentato anche delle nuove sequenze del lungometraggioa Vedova Nera, purtroppo non diffuse online. Le immagini mostravano un incontro piuttosto complicato tra(Scarlett Johansson), sua sorella Yelena (Florence Pugh), Alexei (David Harbour) e Melina (Rachel Weisz). Sullo schermo era stata proiettata anche una scena in cui il personaggio interpretato ...

