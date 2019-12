Biella | il sindaco della Lega indagato per peculato | “Uso non corretto dell’autoblu”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) L’uso dell’autoblu del comune fa finire sotto inchiesta ildi. Claudio Corradino, esponente, èperd’uso. A dare notizia dell’indagine sono le pagine locali del quotidiano La Stampa. Nessun commento da parte del primo cittadino, travolto dalle polemiche alcuni settimane fa quando il suo consiglio comunale – a maggioranza di centrodestra – aveva rifiutato di concedere la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, preferendo assegnarla a Ezio Greggio. Il presentatore televisivo aveva però rifiutato per “rispettosenatrice, di ciò che rappresenta esua storia”. A quel punto anche il consiglio comunale aveva fatto dietrofront. Adesso Corradino, che guida l’amministrazione biellese dal giugno scorso, è finito sotto inchiesta. Secondo i giornali locali è stato convocato giovedì ...

