Biathlon | l’Italia sorprende ed è terza nella staffetta maschile! Hofer | Bormolini

(Di sabato 7 dicembre 2019) La Norvegia si imponemaschile didi Oestersund, trionfando dopo una battaglia a distanza stellare contro la Francia che si è accesa dalla seconda frazione in avanti, ma la prestazione di giornata è quella degli azzurri che da completi outsider trovano un eccezionale podio alle spalle dei due colossi. La formazione composta da Johannes Dale (prima vittoria in carriera), Erlend Bjoentegaard, Tarjei Bø e Johannes Bø ha saputo tenere a bada gli attacchi dei transalpini (Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux e Martin Fourcade), alla fine a 32 secondi con un distacco molto bugiardo e viziato dal rallentamento del leader della generale nell’ultimo giro. Davvero perfetta la prova dei nostri quattro beniamini: Lukas, Thomas, Daniele Cappellari e Dominik Windisch fanno saltare il banco tra le nazioni meno quotate e si ...

