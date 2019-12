Benevento | lunedì la consegna dell’autoemoteca ai gruppi Fratres

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti9 dicembre 2019 alle ore 10.00 presso la sala convegni dell’ospedale “Rummo” disi terrà la cerimonia dida parte dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” al RegionaleCampaniaequipaggiata con la strumentazione per la raccolta del sangue. Alla cerimonia parteciperanno i vertici manageriali dell’AO “San Pio”, le istituzioni del territorio ed i rappresentanti dei. Nel corso della cerimonia ci sarà ladelle chiavi dell’autoemoteca. Previste inoltre le testimonianze dei volontari che racconteranno l’importanza del gesto della donazione soprattutto in una provincia come quella dicon un’età media sempre più alta. Il comodato dell’autoemoteca permetterà infatti aidi ripartire con l’attività di raccolta sangue e far ...

