Barra | completato il restyling della stazione | Santa Maria del Pozzo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Inaugurata nella giornata di ieri la “nuova”Circumvesuviana didel(Na). I lavori disi erano resi necessari dopo il possibile rischio chiusura dell’impianto ferroviario. L’Eav in collaborazione con Inward – Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana ha così deciso di ridisegnare lavesuviana alle porte di Napoli est. Oltre all’opera di street art che porta la firma dell’artista Gianluca Raro, l’Ente Autonomo Volturno ha provveduto per effettuare anche interventi di riqualificazione. Tra gli interventi vi è anche l’installazione delle biglietteria automatica, prima d’ora mai vista all’interno. La nuovabarrese è stata così inaugurata nella giornata di ieri alla presenza del presidenteVI Municipalità napoletana Salvatore Boggia, il Consigliere ...

