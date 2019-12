Barcellona | Valverde promette | «Nessuno sconto all’Inter» – VIDEO

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019), tecnico del, anticipa la sfida di martedì in Champions League: «all’Inter, vogliamo vincere» Ernestopensa già alla sfida di Champions League contro l’Inter, che chiuderà la fase a gironi della competizione e sarà fondamentale per i nerazzurri al fine di passare il turno. Il tecnico del, però, scalda l’atmosfera e annuncia: «Non faremoall’Inter, vogliamo vincere la partita». I blaugrana si presenteranno a San Siro non solo da qualificati, ma già anche certi del primo posto nel girone. Leggi su Calcionews24.com

