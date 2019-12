Bambino scomparso all’uscita da scuola a Mestre | trovato a Venezia

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ore di apprensione per la famiglia di unche, a causa della calca che si crea all’uscita da, eradauna volta finite le lezioni. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, venerdì 6 dicembre 2019.all’uscita daStando a quanto ricostruito, il piccolo, di cui non sono note l’età né le generalità, non avrebbesubito la madre una volta uscito dalla classe. Così avrebbe cercato di tornare a casa da solo. Quando la madre, una volta placatasi la confusione, si è accorta che suo figlio non era presente nel cortile dell’istituto scolastico, si è subito rivolta alle forze dell’ordine. Immediatamente la Polizia ha dunque attivato le ricerche e diramato l’avviso a tutte le pattuglie presenti sul territorio circostante. Dopo diverse ore, intorno alle 18:30, è arrivata una ...

