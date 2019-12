Baby Yoda testimonial per la sicurezza stradale | il cartello è esilarante

movieplayer

(Di sabato 7 dicembre 2019)di The Mandalorian è diventato ora ilper lain Mississippi e chiede a chi sta alla guida di stare più attento ai bambini in auto. Dalla galassia all'autostrada.di The Mandalorian è diventato ora il "" per lacon unapparso in Mississippi e chiede a chi sta alla guida di stare più attento e soprattutto di ricordarsi anche dei piccoli passeggeri che si ha con sé. L'idea, decisamente, è venuta al Dipartimento dei trasporti del Mississippi che ha chiesto aiuto al personaggio più amato della serie di Disney + per una campagna di sensibilizzazione decisamente nerd. Così sull'account Twitter ufficiale dell'ente federale sono comparsi dei cartelli luminosi modificati per l'occasione in cuidi The Mandalorian è ...

