Atalanta-Verona 3-2 | Djimsiti al 93′ risolve il match

(Di sabato 7 dicembre 2019) Nel secondo anticipo della 15a giornata di Serie A, l'batte 3-2 ile aggancia al 5° posto il Cagliari. Il, avanti con la doppietta di Di Carmine, disputa un’altra grande partita ma alla fine si arrende, a causa anche dell’inferiorità numerica causata dal doppio giallo rifilato a Dawidowicz. Secondo ko consecutivo per gli uomini di Juric, mentre i bergamaschi ritrovano un successo casalingo che mancava da un mese e mezzo e agganciano il Cagliari in classifica, in attesa dell’appuntamento fondamentale in Champions: martedì, in casa dello Shakhtar Donetsk, Gasp si giocherà l’accesso agli ottavi. Dovrà farlo probabilmente senza Ilicic, uscito nel primo tempo per infortunio. Cambio a suo modo decisivo nella sfida di oggi, visto l’ingresso di Malinovskyi, a segno per la prima volta in Serie A e uno dei trascinatori nella seconda frazione di gioco insieme al capitano ...

