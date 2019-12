Atalanta Verona 0-0 LIVE | fischio d’inizio

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Al Gewiss Stadium, la 15ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium di Bergamo,e Hellassi affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLAd’inizio – Si parte Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Muriel. All. Gasperini.(3-4-2-1): Sivestri; Rrhamani, Dawidowicz, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All.Juric Leggi su Calcionews24.com

