ASSASSIN’S CREED® THE REBEL COLLECTION disponibile per Nintendo Switch

gamerbrain

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ubisoft® annuncia che Assassin’s Creed® Theè orain esclusiva per™ eLite™, al prezzo consigliato al pubblico di 49,99 €. Assassin’s Creed® Theinclude Assassin’s Creed® IV Black Flag™, con tutti i DLC per giocatore singolo, e Assassin’s Creed® Rogue. Sia i fan della saga che i nuovi giocatori avranno l’opportunità di diventare uno dei pirati più temuti dei Caraibi o un cacciatore di Assassini in due celebri titoli della serie di Assassin’s Creed, interamente giocabili in single player e in modalità portatile con™. Questa raccolta esclusiva sfrutta tutte le capacità di™ eLite™, includendo alcune funzionalità ...

atomtanned : Assassin's Creed® II Venetian Gladiator (Bronze) Discover Assassin's Tomb in Santa Maria della Visitazione. - tommyncody24 : Assassin's Creed® II Venetian Gladiator (Bronze) Discover the Assassin's Tomb inside Santa Maria della Visitazione. - atomtanned : Assassin's Creed® II Prison Escape (Bronze) Discover the Assassin's Tomb in Rocca di Ravaldino fortress. #PS4share -