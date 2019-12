Ascolti tv venerdì 6 dicembre 2019 | Gigi e Vanessa contro Il Processo

gossipetv

(Di sabato 7 dicembre 2019)tv, chi ha vinto la sfida della prima serata: 20 anni che siamo italianila fiction di Canale 5 Glitv dipremiano ancora una volta Rai 1. Sono lontani ormai i tempi dello stra Tale e Quale Show e le fiction di … L'articolotvIlproviene da Gossip e Tv.

antoniogenna : Ieri e oggi in TV 07/12/2019 — Ascolti italiani di venerdì 6 dicembre 2019: 3,4 milioni (16,64%) per la seconda pun… - tweetnewsit : L'inedita fiction 'Oltre la Soglia' cambia programmazione: da venerdì 4 dicembre andrà in onda domenica 8 dicembre.… - zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 6 dicembre 2019. 20 Anni che Siamo Italiani 16.6% Il Processo 8% Quarto Grado 7.9% - #Ascolti… -