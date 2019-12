Ascolti TV | Venerdì 6 dicembre 2019 20 Anni che Siamo Italiani 16 6% | Il Processo 8%

davidemaggio

(Di sabato 7 dicembre 2019) Vanessa Incontrada Su Rai1 20che, in onda dalle 21.32 alle 23.58, ha conquistato 3.467.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale 5 Il, in onda dalle 21.47 alle 24.49, ha raccolto davanti al video 1.397.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Petrolio ha interessato 648.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno ha catturato l’attenzione di 1.326.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Un Fantastico Via Vai ha raccolto davanti al video 1.231.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 Quarto Grado, in onda dalle 21.27 alle 24.54, totalizza un a.m. di 1.410.000 spettatori con il 7.9% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 892.000 spettatori con uno share del 4.9%. Su TV8 MasterChef Italia 8 ha segnato il 3.1% con 642.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato ...

lattuga99 : @PinucciaTrapan1 @fictionmediaset Visti i bassi ascolti hanno deciso di condensare gli episodi in 2 sere, dunque so… - MazzaraFluo : RT @olivia_giurea: A pelle senti, Con il cuore ascolti Con l'anima Vivi..? #Buongiorno ? buon venerdì?? https://t.c… - Abramo_79 : RT @olivia_giurea: A pelle senti, Con il cuore ascolti Con l'anima Vivi..? #Buongiorno ? buon venerdì?? https://t.c… -