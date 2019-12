Ariano Irpino | denunciati 3 titolari di strutture ricettive

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– I Carabinieri della Compagnia di, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Avellino finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno effettuato una serie di controlli tesi ad accertare anche eventuali violazioni da parte dei gestori di. All’esito delle verifiche sono scattate le denunce in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento nei confronti deidi tredella Valle dell’Ufita, ritenuti responsabili di “Omessa comunicazione delle persone alloggiate”. La norma violata è l’articolo 109 del T.U.L.P.S.: stabilisce che i gestori di, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori ...

