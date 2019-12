Antonella Clerici | abito lungo e tacchi rossi per la finale dello Zecchino D’Oro

dilei

(Di domenica 8 dicembre 2019) Una serata all’insegna della musica e del divertimento, in compagnia die di Carlo Conti: è laD’Oro, in diretta su Rai1. Dopo tre splendidi pomeriggi trascorsi ad ascoltare le canzoni in gara, questa sera abbiamo potuto rivivere tutte le grandi emozioni concentrate in poche ore. Fino al momentoin cui è stata decretata la vittoria di Acca, il brano cantato dalla piccola Rita Longordo. La 62esima edizioneD’Oro ha visto una giuria d’eccezione. A votare le canzoni, oltre ad una selezione di piccoli giurati in erba, anche grandi nomi del mondospettacolo: Stefano De Martino, Claudia Gerini, Ficarra e Picone, Luciana Littizzetto, Laura Chiatti e Giovanni Allevi. Non sono mancati gag e siparietti comici, così come la speciale esibizione dei French Twins, gli illusionisti francesi che hanno incantato ...

antonellamasel5 : Che bella Antonella Clerici su Rai 1!!! - minovr69 : #Zecchino62 un'ingiustizia tenere in panchina una professionista qual'è Antonella Clerici. - pascaziomarco : RT @carotelevip: #Zecchino62 è un grande prime time di Rai 1. Carlo Conti e Antonella Clerici sono conduttori top che non si nascondono in… -