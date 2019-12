Anticipazioni Una Vita | trama puntate dall’8 al 13 dicembre 2019

lanostratv

(Di sabato 7 dicembre 2019) Unaprossima settimana: Leonor ha un incidente Ledi Unasvelano che Susana continuerà a ricevere lettere intimidatorie dagli Escalona. La donna inizierà a temere per la sua incolumità e chiederà a Rosina di pagare la cifra richiesta dalla famiglia. Intanto nelledall’8 al 13di Una, Leonor verrà investita da una bicicletta e Rosina inizierà a temere che dietro l’incidente si nascondano gli Escalona. Susanna negli episodi della prossima settimana di Unasarà decisa a vendere la sartoria per pagare il riscatto. Intanto nelle nuovedella soap opera spagnola, Javier verrà colto sul fatto durante il furto in casa Alday e arrestato. Carmen a Unafarà di tutto per convincere Mendez che Raul non è immischiato nel furto a casa di Samuel.Una, trame nuovi episodi: Lucia mette nei ...

zazoomnews : Una Vita anticipazioni puntate spagnole: Mauro torna ad Acacias - #anticipazioni #puntate #spagnole: - zazoomblog : Una Vita anticipazioni puntate spagnole: Mauro torna ad Acacias - #anticipazioni #puntate #spagnole: - KontroKulturaa : Una Vita, anticipazioni puntate spagnole: Mauro torna ad Acacias - -