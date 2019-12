Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole | Puente Viejo Distrutta!

uominiedonnenews

(Di sabato 7 dicembre 2019)Il: una scelta sbagliata di Carmelo portaalla rovina, causando la disperazione di tutti, anche di Francisca… Tutte le storie de Ilsono state ambientate aed è difficile immaginare i personaggi in un altro ambiente. Purtroppo però tutti i protagonisti ed anche i telespettatori devono fare i conti con questo rischio, a causa di una possibile inondazione. L’evento è traumatico per tutti i paesani, ma forse la soluzione non è lontana…Il: la distruzione di! Carmelo, ancora sindaco di, decide di dare l’autorizzazione all’attivazione di una cisterna comunale. Lo stesso Leal è consapevole che una mossa del genere possa portare il paesello iberico ad essere sommerso dalle acque. Stranamente Carmelo sembra non essere ...

Ferdina43311301 : Difendiamo la nostra identità - zazoomnews : Un posto al sole anticipazioni 9 dicembre: Andrea torna con un segreto - #posto #anticipazioni #dicembre: - zazoomblog : Un posto al sole anticipazioni 9 dicembre: Andrea torna con un segreto - #posto #anticipazioni #dicembre: -