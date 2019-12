ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Sembra non finire mai la lite tra l’ex infermiera sexy di “Striscia la notizia”, la 53enne, e l’ex. In una lunga intervista al settimanale “Oggi”, lasi è detta stufacontinueper diffamazione di, dopo tanti anni. “Continua a tirarmi in ballo per farsi pubblicità attraverso me, sperando di essere ripescato in qualche trasmissione, magari l’Isola”, dice. La diretta interessata poi affonda il colpo: “La differenza tra me e lui è che io porto le prove di quello che dico. E ogni volta che ha detto menzogne l’ho sbugiardato. Vuole la guerra? Sonoe stavolta vado fino in fondo. Se lui dopo 13 anni cerca ancora di mettersi in luce parlando di me, diffamandomi, io non ci sto. È già stato diffidato, e allora perché non si fa la sua vita in santa pace, invece di dannarsi l’anima per ...

TutteLeNotizie : Angela Cavagna contro l’ex marito Orlando Portento: “Stufa delle tue querele, pronta a… - FQMagazineit : Angela Cavagna contro l’ex marito Orlando Portento: “Stufa delle tue querele, pronta a rovinarti”. Lui: “Mi disse c… - Noovyis : (Angela Cavagna contro l’ex marito Orlando Portento: “Stufa delle tue querele, pronta a rovinarti”. Lui: “Mi disse… -