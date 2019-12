Ancelotti | «Nessun giocatore ha mai contestato i metodi di allenamento»

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019): «ha maidi». Nella conferenza stampa post Udinese,ha confermato quanto scritto dal Napolista in settimana: «Non c’è stata alcuna contestazione dei calciatori aidi. Il Napoli fisicamente sta bene, tant’è vero che siamo cresciuti nella ripresa. Stasera non ci sono state risposte nel primo tempo, nei secondi 45 minuti ho visto più coraggio, abbiamo giocato con idee e aggressività. Dobbiamo ripartire da questa reazione. «I calciatori non devono giocare per me, devono giocare per la maglia che indossano. Discorso chiuso. C’è pressione perché stiamo vivendo un momento non felice, ma non ci sono spaccature dentro la squadra». «In queste situazioni bisogna insistere e aspettare che arrivi l’opportunità, che scocchi la scintilla per ritrovare la serenità. La partita contro il Genk ...

