Ancelotti | Mai pensato di lasciare Mi fido delle parole del presidente

(Di sabato 7 dicembre 2019) L’allenatore del Napoli Carloai microfoni di Sky dopo il pareggio di Udine Soddisfatto del secondo tempo? «Nel secondo tempo c’è stata una reazione soprattuto di atteggiamento. è un segnale sicuramente positivo. Ma è un segnale molto negativo il primo tempo. Cerco di essere ottimista e pensare che la squadra ha la voglia e il carattere di uscire fa questo momento difficile, ma il momento resta difficile. La squadra nel primo tempo è stata lenta, involuta e preoccupata. Deve scoccare una scintilla per svoltare da questo momento che è complicato, mi piacerebbe dire era complicato. Ora abbiamo una possibilità martedì perché quella può essere una scintilla» Cosa hanel primo tempo con lo svantaggio del Napoli? «Trovare la maniera di togliere quell’apatia e lentezze e mancanza di idee che c’era nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo spinto di ...

