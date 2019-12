AMICI | anticipazioni puntata di sabato 7 dicembre

tvsoap

(Di sabato 7 dicembre 2019) Nella precedentedella diciannovesima edizione di, andata in ondascorso, avevamo lasciato il ballerino Valentin deciso a voler abbandonare la scuola perché – a detta sua – non si sentiva abbastanza valorizzato dagli insegnati di danza. A questo proposito, nella registrazione dellache si è tenuta ieri pomeriggio, e che vedremo tra poco su Canale 5, proprio Valentin farà una sfida con una ballerina di nome Valentina. Stando allerilasciate da Il Vicolo delle News, il ballerino vincerà la sfida e rimarrà nella scuola. E, a proposito di competizioni, da segnalare una novità: all’interno della registrazione, si è tenuta una sfida interna relativa ad una esibizione extra sul palco del talent Tu Si Que Vales e la vincitrice risulta essere la cantante Nyv. Non mancherà, come di consueto, il confronto a squadre tra la schiera di ...

