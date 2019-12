Amici 19 | quarta puntata di sabato 7 dicembre 2019 | Nyv ‘conquista’ la finale di Tú sí

davidemaggio

(Di sabato 7 dicembre 2019)1919 arriva al quarto speciale delpomeriggio e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione, avvenuta ieri.19: la diretta minuto per minuto della14.11: Maria De Filippi entra in studio e subito stuzzica la Celentano: “Oggi per te non sarà una giornata facile”. “E perché?”, domanda sorpresa l’insegnante. Poi la sigla con “i ragazzi di”. Valentin va in sfida e vince 14.14: Al centro del palco resta Valentin per sostenere la sfida. Maria accoglie la sfidante Valentina e il giudice esterno Federico, esperto a livello mondiale di balli latino americani. La prima esibizione è della ragazza insieme al professionista Umberto. Pubblicità. 14.22: Termina ...

skamitaliafake : Amici belli, stiamo vedendo alcune cose che pare siano state dette o non dette alla con a Roma, ma vi preghiamo di… - fabiofabbretti : #Amici19: Nyv ‘conquista’ la finale di #Túsíquevales Ecco cosa è successo nella quarta puntata ??… - zazoomnews : Amici 19 diretta quarta puntata 7 dicembre 2019: sfida a squadre - #Amici #diretta #quarta #puntata -