America nazione del male Il proclama del killer della base navale di

(Di sabato 7 dicembre 2019) Poco prima di aprire il fuoco nellaaerodi Pensacola, in Florida, l’ufficiale dell’aviazione saudita aveva pubblicato su Twitter un breve manifesto in cui definiva gli Stati Uniti “ladel”. Lo riferisce il Site, sito di monitoraggio del jihadismo online. “Sono contro ile l’nel suo insieme si è trasformata in unamalvagia”, ha scritto ilidentificato come Mohammed al-Shamrani.“Non sono contro di te semplicemente perché seino, non ti odio a causa delle tue libertà, ti odio perché ogni giorno supporti, finanzi e commetti crimini non solo contro i musulmani, ma anche contro l’umanità ”, si legge nel messaggio del, scrive il Site. L’ufficiale dell’aviazione saudita frequentava la scuola di volo allain Florida, ...

