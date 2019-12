Almanacco del 07-12-2019 ore 07 | 30

romadailynews

(Di sabato 7 dicembre 2019)del giorno è sabato 7 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Ambrogio Sant’Ambrogio di Milano deriva dal greco Ambrosio sei immortale in una casa con questo termine si indicava la bevanda degli dei dell’Olimpo l’ambrosia assurta a simbolo di quanto più deliziosi inebrianti esiste si diffuse in Italia dal quinto secolo grazie al culto di Sant’Ambrogio vescovo di Milano interiormente addormentata esteriormente tranquilla interessata successo e riconoscimento pubblico della sua cultura vuole essere sedotto da donne civettuole ma intelligenti è per un incostante il matrimonio secondo lui può attendere si incanta davanti oggetti belli di materiale incorruttibile come oro e pietre preziose che è gruppi di culture di Comoalternative si occupa di problemi sociali facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati ...

