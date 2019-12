Alitalia | nominato il commissario unico | “Lo Stato agirà per il rilancio”

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019)ha un nuovo: Giuseppe Leogrande. Lo ha reso noto il Mise attraverso una nota che ha fatto seguito al ritiro dei tre commissari straordinari della compagnia di bandiera, Enrico Laghi, Stefano Paleari e Daniele Discepolo. “Voglio ringraziare i commissari per il lavoro svolto in una situazione di criticità e per la sensibilità istituzionale dimostrata in questi mesi nella gestione di un dossier complesso, che purtroppo non ha portato ad una soluzione di mercato definitiva per la compagnia” ha detto Stefano Patuanelli, il quale su Leogrande ha aggiunto: “Insieme a lui lodovrà agire per permettere il rilancio definitivo di“.: nuovoGiuseppe Leogrande è il nuovodie spetterà a lui, con il supporto dello, cercare di risollevare le sorti della compagnia. Proprio ieri ...

LaStampa : E intanto l’azienda chiede nuova cassintegrazione per 1.180 dipendenti. - antoninobill : Alitalia, l’avvocato Giuseppe Leogrande nominato commissario unico. Patuanelli: “Lo Stato agirà per il rilancio”… - zazoomnews : Alitalia Giuseppe Leogrande nominato commissario unico - #Alitalia #Giuseppe #Leogrande -