Alessia Marcuzzi incinta a 47 anni? La FOTO del pancino sospetto

(Di sabato 7 dicembre 2019)è di nuovo pronta a diventare mamma? Ecco ladelche toglie ai fan ogni dubbio sulla sua gravidanza.in dolce attesa a 47? Lache impazza sul web Per i fan non ci sono dubbi:è di nuovoed è solo questione di tempo prima che la notizia diventi ufficiale. Già da tempo il gossip di una sua presunta terza gravidanza impazza sul web, senza essere stata confermata o smentita. Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, però, la conduttrice ha sfoggiato un abito bianco e nero con fantasia maculata, che, però, sembra mettere in mostra proprio un. La presentatrice, amatissima dal pubblico per i suoi numerosi programmi, ha già due figli, Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti. Qualora la voce fosse confermata, questa sarebbe per la padrona di casa de L’Isola dei Famosi, la terza ...

