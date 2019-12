anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Domani (domenica 8 dicembre 2019), alle ore 18.30, aldelci sarà ladell'”Orlando” riletto da Serena Bergamasco e Carlo Roselli utilizzando i linguaggi del, della danza e della musica. Una co-produzione Teatrisospesi e DuoDanza. Lo spettacolo prevede la musica dal vivo dell’Hartmann Trio (Daniele Apicella, Gabriele Pagliano e Carlo Roselli). In scena ci saranno Enzo Capasso, Antonetta Capriglione, Marica Cordella, Francesca Fiore, Nicol Memoli, Maria Celentano, Mara Fiore, Claudia Marchese, Carmen Prisco e Raffaela Sorvillo. Trucco di scena, Flavia Raucci; storytelling fotografico, Massimiliano Iannone; foto di scena, Massimiliano Mona; video, Matteo Cinque. Ad aprire l’azione del testo è un atto di sovversione: una donna, messa al palio, fugge rompendo gli equilibri di ...

matteorenzi : Stasera vi aspettiamo a Milano, al Piccolo Teatro Strehler, a partire dalle 20.30 per #ItaliaViva - ItaliaViva : Milano, ieri sera sold out il Piccolo Teatro Strehler per il nostro evento con @matteorenzi, @elenabonetti e il pro… - dsDanceSide : RT @anteprima24: ** Al Piccolo #Teatro del Giullare la replica dell'Orlando Fuorioso ** -