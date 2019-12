A Roma “El violador eres tu” | flash mob cileno contro lo stupro

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019), 7 dic. (askanews) – Ilmob antie anti violenza nato dal collettivoLas Tesis fa il giro del mondo e arriva anche in Italia dove la rete “Non Una di Meno” ha organizzato una decina di manifestazioni in altrettante città per questo weekend. Queste sono le immagini da, sabato pomeriggio a piazza Cavour, fra la statua del padre della patria, il conto Camillo Benso, e la facciata del Palazzo della Corte di Cassazione. È qui che si rivolge il dito puntato delmob “il patriarcato”. La potenza della danza inventata dal collettivo Las Tesis sta nel ritmo, nel gesto e nelle parole che rifiutano il “victim blaming”, la colpa addossata alla vittima che se l’è “andata a cercare”. Il testo spagnolo originario dice “y la culpa non era la mia, ni donde estaba ni como vestìa: el...

