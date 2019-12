A Napoli ora sfilano le sardine nere

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Alessandro Ferro Accanto alledi Mattia Santori un nuovo Movimento sta sfilando in queste ore a: sono le" per i diritti dei migranti e dei rifugiati Per non farci mancare nulla, non bastavano lee basta capitanate da Mattia Santori. Adesso spuntano le" a favore dei migranti che, proprio in queste ore, stanno manifestando ain Piazza Garibaldi. Ma chi sono e come nascono esattamente? Si tratta del Movimento Migranti e Rifugiati diche, come riportato da Adnkronos, stanno sfilando in corteo nel cuore della città partenopea. Su un post apparso sulla pagina Facebook dell'ex Opg diper lanciare e diffondere l'iniziativa, è scritto che le "sono tutte quelleche non sono potute scendere nelle piazze italiane di queste ultime settimane, perché considerate diverse dalle altre", ...

demagistris : Sardine a Napoli,ora.Sono contento quando vedo piazze piene di persone in movimento per i diritti e le libertà.Piaz… - officialmaz : Rubati a Caserta regali natalizi per i bimbi ricoverati all'ospedale oncologico di Napoli. Voglio pensare che i lad… - MauroDs87 : @Max1969Av Di fatto come è pensabile che ora calciatori di altre squadre decidano di sposare il progetto Napoli in… -