8 Dicembre | Immacolata Concezione | perché la festa si celebra oggi e qual è il vero

meteoweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’8la Chiesa Cattolica ricorda l’: il dogma fu reso esecutivo con la bolla “Ineffabilis Deus”, promulgata da Pio IX l’81854, che recita: “La beatissima Vergine Maria, sin dal primo istante del suo concepimento, per singolare grazia e privilegio di Dio e in vista dei meriti di Gesù Cristo, fu preservata immune da ogni macchia di peccato originale”. Un primo passo concreto per rendere lanazionale, fu fatto solo nel XV secolo quando Papa Sisto IV introdusse ladell’, pur non pronunciandosi sul piano dogmatico. Ne 1661 Papa Alessandro VII emanò la bolla chiamata “Sollicitudo”, in cui per la prima volta si espresse a favore dell’istituzione dell’. Nel 1708 Clemente XI rese universale ladell’, anche se per la scelta della data bisognerà attendere il 1854, quando Papa Pio IX proclamerà ...

vaticannews_it : #Immacolata Storia di una festa. Fu Papa Pio IX l'8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, a sancire come la… - sr202438 : @Danila9631 Madonna Di Carmine Allora non ci sono solo scimmiette ammaestrate in prima pagina, a raccogliere cuor… - lory_no : RT @laperlaneranera: Contro il Caro Bollette Energetiche? 8 Dicembre Domenica Festa dell'Immacolata Ore 21 staccare per 5 minuti il Contato… -