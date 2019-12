it.insideover

(Di sabato 7 dicembre 2019) Corpi vessati e cerei, dai volti cancellati. Lenzuola bianche che diventano catene ai piedi e bende sugli occhi, letti usati come sbarre delle celle, dove rimangono a braccia legate, strette dietro la schiena. Sono le infanzie rubate dei bambini che la Bosnia ha costretto nelle camicie di forza. Minuscoli, inermi prigionieri, torturati da chi doveva prendersi cura di loro. Presentate in Parlamento a Sarajevo il 20 novembre scorso, – giornata internazionale dei diritti dei bambini -, da Sabina Cudic, membro del partito Nasa Stranka, le fotografie del bieco quotidiano dei minori dell’Istituto Pazaric, periferia della Capitale, sono rimaste negli occhi e nelle coscienze di migliaia di persone che nella città il giorno dopo hanno bloccato la strada principale verso gli edifici governativi. I bosniaci hanno alzato testa, voci e braccia per agitare cartelli dove c’era ...