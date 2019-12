“20 anni che siamo italiani” | Vanessa Incontrada in lacrime | «La perfezione non esiste»

urbanpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ieri sera, 6 dicembre 2019, è andata in onda la seconda puntata di 20cheitaliani, programma di Rai 1 condotto da Gigi D’Alessio e. La Showgirl ad un certo punto della serata si è ritagliata uno spazio per un monologo. Una vera e propria confessione durante la quale la bravissimasi è messa a nudo rivelando e raccontando al pubblico da casa tutte le sue fragilità. Un momento davvero molto toccante che è arrivato dritto al cuore di tutti. La stessasi è lasciata andare alle. Un messaggio importante che sicuramente non verrà dimenticato presto. Leggi anche –>Instagram, camicia da uomo aperta e sotto niente: «Stratosferica»ina 20cheitaliani Il pubblico di Rai 1 ieri sera, 6 dicembre 2019, si è commosso vedendo durante il programma 20che...

CottarelliCPI : Il #rapportoCensis ci dà parecchie brutte notizie, ma anche qualcuna buona: gli italiani che fanno #volontariato so… - mirellaliuzzi : #TRIVELLE: AUMENTANO I CANONI, RISULTATO STORICO. Approvato il decreto ministeriale con cui aumentiamo i canoni ann… - AnnaAscani : Oggi ho portato i saluti istituzionali all’importante convegno che si è svolto all’Università Roma Tre su “Universi… -