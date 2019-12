' 20 anni che siamo italiani' | Emma Marrone e Gigi D' Alessio cantano ' Cu' mme' | esibizione

today

(Di sabato 7 dicembre 2019) La cantante salentina, ospite della trasmissione di Rai Uno, risponde ai tanti tweet di complimenti: "Grazie. È stato un...

CottarelliCPI : Il #rapportoCensis ci dà parecchie brutte notizie, ma anche qualcuna buona: gli italiani che fanno #volontariato so… - Mov5Stelle : In 18 mesi ci hanno non solo incolpato di non aver fatto ancora quello che avevamo previsto di fare in 5 anni, ma c… - NicolaMorra63 : Polarizzazione economica e sociale. Questi sono gli esiti di anni ed anni di politiche per nulla votate a promuove… -