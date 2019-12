Zecchino d’oro | ospite di Antonella Clerici cade dietro le quinte

lanostratv

(Di venerdì 6 dicembre 2019)d’oro 2019: la caduta di Emanuela Aureli e la gaffe di Vanessa Incontrada Continua con successo su Rai1 il 62°d’oro, condotto da, del quale ieri è andata in onda la seconda puntata, come sempre in diretta dall’Antoniano di Bologna. E proprio prima che l’appuntamento di ieri andasse in onda, secondo quanto rivelato da Orietta Berti, giurata presente in studio sia mercoledì che giovedì, una delle ospiti dipare sia caduta dalle scalele! Trattasi di Emanuela Aureli, anche lei ieridi, la quale, confermando la versione della cantante, ha dichiarato: “E’ stato mio figlio a spingermi all’ine a farmire per le scale”. Fortunatamente l’imitatrice non si è fatta male, come il pubblico ha potuto vedere ieri stesso in ...

