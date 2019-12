Zapata | “Non è vero che mi blocca la paura | sono ancora infortunato”

ilnapolista

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Per Duvan dovete chiedere ai medici, è a Siviglia e si sta curando. C’è disparità di diagnosi, se uno dice sei guarito e l’altro no inizi a girare per il mondo”. Gian Piero Gasperini una certezza ce l’ha: Duvaninfortunato. Ed è un bel problema per l’Atalanta. Soprattutto perché l’attaccante colombiano s’è infilato in un tunnel di diagnosi una diversa dall’altra. Ed è proprio lui che cerca di fare un punto: “In questi giorni ho letto molte cose sbagliate sul mio infortunio e vorrei fare chiarezza. Innanzitutto, voglio precisare che non ècheguarito e nontornato solo perché hoa calciare. La verità è che purtroppo ho avuto una piccola ricaduta che ha prolungato i tempi di recupero, ecco perché non gioco. Ma sto lavorando per rientrare il prima possibile. Non vedo l’ora di tornare in campo per ...

