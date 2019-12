Yin e Yang | la tradizione cinese ci spiega l’amore tra uomo e donna

velvetgossip

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La vita è piena di contrapposizioni e di negazioni. “Gli opposti si attraggono” è un detto molto comune, ma dietro alla sua popolarità si cela una grande verità. Notte e giorno, nero e bianco,: il segno orientale dello Yin e delloè forse uno dei più rappresentativi sotto questo punto di vista. Ma sapete quali sono tutti i significati che nasconde? Sapete cosa significa in amore? Scopriamolo in questo articolo. L’amore è incontro e scontro: lo dicono i taoisti cinesi Il mondo è pieno di forze naturali e ce ne sono alcune che scorrono attraverso l’essere umano. Le due forze che competono all’essere umano prendono il nome di Yin e. La prima è un’energia che viene dalla terra e serve per dare sostegno e nutrimento mentre la seconda – loappunto – scende dal sole ed è complementare ...

