Volley femminile | Mondiale per Club 2019 | Conegliano vince al tie-break la sfida contro

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ennesima partita di altissimo livello diche con una squadre decisamente rimaneggiata ha avuto la meglio sull’Itambe Mina, nell’ultimo match del girone delperdi. Daniele Santarelli, avendo la certezza della qualificazione alle semifinali, ha lasciato spazio a quelle giocatrici impegnate meno in questa prima fase di manifestazione. Il coach delle venete ha avuto risposte molto importanti in particolare dalla 19enne Nkemdilim Ruth Terry Enweonwu che ha messo a segno ben 23 punti. Molto bene anche Chiaka Ogbogu che ha totalizzato 20 punti e Indre Sorokaite che ne ha collezionati 17. In doppia cifra in casa veneta anche Hill (11) e Geerties (10). Le big come Paola Egonu, Miriam Sylla, Joanna Wolosz e Raphaela Folie hanno riposato in vista della semifinale. CRONACA DELLA PARTITA Primo set che inizia in maniera molto equilibrata, le ...

