Volley | Civitanova-Al Rayyan | semifinale Mondiale per Club 2019 Quando si gioca? Data

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019)affronterà l’Alnelladelperdimaschile. La Lube ha conquistato il primo posto nel round robin andato in scena a Betim (Brasile) e dunque avrà il diritto di affrontare la quarta formazione della classifica generale, ovvero i modesti qatarini che i Campioni d’Europa hanno già travolto per 3-0 all’esordio nella rassegna iri. I biancorossi partiranno con tutti i favori del pronostico e hanno tutte le carte in regola per agguantare la qualificazione alla Finale dare poi contro la vincente del confronto tra Sada Cruzeiro e Zenit Kazan. I ragazzi di coach Fefé De Giorgi scenderanno in campo sabato 7 dicembre alle ore 18.00 per incrociare i mediorientali che sono parecchio indietro a livello tecnico rispetto ai cucinieri e che non hanno oggettivamente i mezzi per creare troppi grattacapi ai Campioni ...

zazoomnews : LIVE Civitanova-Zenit Kazan 2-2 Mondiale per club volley in DIRETTA: i russi risorgono e si va al tie-break -… - zazoomnews : LIVE Civitanova-Zenit Kazan 2-3 Mondiale per club volley in DIRETTA: la Lube “B” lotta ma si arrende ai russi primo… - Gazzetta_it : #Volley, #Mondiale per Club, #Civitanova si ferma al tie break contro #Kazan ma è prima -