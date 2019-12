Voli a 500 euro | Natale amaro per i pendolari siciliani

direttasicilia

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ida e per la Sicilia a prezzi stellari per. Non bastano le promesse del Governo a far diminuire i prezzi in occasione delle festività natalizie. Iper Palermo e Catania, i due maggiori scalo aeroportuali, sono ancora altissimi in occasione delle festività natalizie. Con buona pace di studenti e lavoratori, persi prevede un esborso importante per tornare nelle città di origine. Nonostante i proclami nulla è ancora variato sul fronte tariffe aeree per la Sicilia. Dopo le polemiche per il caro-dei giorni scorsi, Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alla Infrastrutture, ora fa un nuovo annuncio: secondo il viceministro, Alitalia avrebbe concordato con lui un nuovo aumento dei posti disponibili suida Roma e Milano per la Sicilia. “Non sono stati inseritiin più – fa sapere Cancelleri – abbiamo semplicemente sostituito gli ...

